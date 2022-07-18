После обстрелов жители поселка потребовали обустроить подвалы

Жители Белой Березки собрались на народный сход и потребовали визита губернатора Брянской области Александра Богомаза. Они хотят, чтобы после обстрелов им обустроили безопасные подвалы, сообщает «7*7».

По заявлениям властей, поселок несколько раз обстреливали со стороны Украины, в последний раз 12 июля. Люди при этом вынуждены бежать в подвалы. По их словам, в некоторых убежищах нет вентиляционных окон, а в некоторых стоит вода. Есть дома вообще без подвалов.

Богомаз к людям не приехал. Люди отправили в городскую мэрию 50 подписей со своим обращением.



