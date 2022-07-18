В Забайкалье 70-летняя пенсионерка решила отправиться в Украину

«Чита.Ру» сообщила, что в Забайкальском крае 70-летняя Галина Налабордина хотела отправиться добровольцем на Украину. По ее словам, она могла бы работать в госпитале, но при необходимости может отправиться и на передовую.

По словам пенсионерки, она не может без слез смотреть на то, что происходит в Украине.

«То, что там разрушили, то, что наши ребята там погибают и все раненые постоянно. И я думаю: «Господи, а я-то тут что делаю?» Мне так захотелось поехать туда, на Украину, и помочь. Я думаю, если меня возьмут, то я бы в госпитале работала, за ребятами ухаживала бы. Ну в крайнем случае завалы разбирать, я так-то в силах, я морально устойчива. Ну дадут гранату, я уж там ладно, вырву чеку эту, взорвусь, если что», — рассказала Галина Налабордина.

В военкомате при этом заверили, что принимать ее для участия в спецоперации в Украине не будут.