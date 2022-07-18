Илья Яшин рассказал о сути обвинений

Политик Илья Яшин, которого обвинили в дискредитации армии, рассказал о сути обвинений. Он сказал, что указание завести дело против него мог отдать Сергей Кириенко, а поводом к уголовному делу стал показанный во время стрима на Youtube сюжет ВВС о погибших мирных жителях в Буче.

Сейчас Илья Яшин находится в СИЗО на Петровке. Из материалов уголовного дела и бесед со следователями он узнал, что его сажать не хотели.

«Как я и предполагал, считали меня проблемным зеком, требующим много хлопот. Поэтому люди, принимающие решения в АП, предпочли бы видеть меня в эмиграции, а не за решёткой, — сказал Яшин. — Я много раз публично заявлял, что не уеду из России, но «начальство» считало, что это блеф и надо просто ещё немного надавить. Не верили, что человек реально может быть готов отправиться в тюрьму за убеждения. Честно говоря, даже как-то оскорбительно, что они так про меня думали».

Особое раздражение силовиков вызвало его интервью Юрию Дудю. Именно после него было принято решение о возбуждении уголовного дела.

«Фамилию человека в АП, который дал непосредственное указание меня посадить, мне так и не назвали. По намекам могу предположить, что это Сергей Кириенко (бывший премьер-министр, ныне курирующий внутреннюю политику в администрации). Если это правда, то судьба подкинула нам просто кинематографический сюжет. Борис Немцов в разное время был другом нам обоим: именно он пригласил Кириенко из Нижнего Новгорода в правительство в 1997 году. И вот теперь Немцов убит, а один его друг посадил в тюрьму другого», — рассказал политик.

После подполковник Центра «Э» Иван Кучеров долго изучал эфиры политика, ролики, выступления, цитаты. Он же работал над делом Алексея Навального, Андрея Пивоварова и многих других оппозиционеров.

Суть обвинения в том, что во время эфира Яшин показал фрагмент репортажа ВВС из Бучи. При этом после сюжета Яшин рассказал о позиции Минобороны России.

«Я ведь старался работать по классическим стандартам журналистики. Вот позиция одной стороны, вот позиция другой. Думайте, уважаемые зрители, анализируйте, делайте выводы. «В чём же тут криминал, даже по вашим безумным законам, если после сюжета BBC идёт цитата заявления Минобороны?» — спрашиваю я Кучерова. «Ну ты же, Илья Валерьевич, не сказал потом, что согласен с этим заявлением, правда?» — объяснил подполковник. В этом и состоит мое «преступление», чтоб вы поняли: не сказал, что согласен с заявлением Минобороны», — рассказал Яшин.

Кроме того, следователи сообщили ему, что по ст.207.3 УК РФ расследуется более 116 дел. Общая сводка дел по делам о «фейках» формируется в Главном следственном управлении СКР. Правозащитникам известно о 78 случаях.

Фото: Александр Миридонов, «Коммерсант».