FinExpertiza: с марта по июнь закрылось 113,5 тысяч предприятий

FinExpertiza сообщила, что с марта по июнь 2022 года в России закрылись 113,5 тысяч коммерческих предприятий. Это на 17,5% больше, чем в аналогичный период 2021 года. Такую динамику исследователи связывают с санкциями.

Анализ состояния российского бизнеса в FinExpertiza провели на основании данных ФНС. При этом число регистраций новых компаний практически не изменилось и составило 78,6 тысяч — 69,2% относительно числа закрытых.

Аналитики отмечают, что закрываться предприятия стали чаще, но не достигли кризисного 2020 года. Тогда с марта по июнь было ликвидировано 137,9 тысяч компаний.

Президент FinExpertiza Елена Трубникова отмечает, что в 2022 году, помимо санкций, на бизнес влияет падение спроса, чистка реестра налоговыми органами от фирм-однодневок и не действующего бизнеса.

По регионам ситуация неоднородная. Меньше всего доля открытых предприятий относительно ликвидированного бизнеса во Владимирской области (26,9%), Ингушетии (30,2%), Марий Эл (32,9%), Коми (34,6%), Белгородской области (35,6%), Северной Осетии (37,2%), Ханты-Мансийском автономном округе (37,9%), Томской области (38,6%), Курской области (39%) и Башкортостане (39,5%).

Прирост численности предприятий был зафиксирован в 13 регионах: в Чукотском автономном округе (количество открытых предприятий составило 233% по сравнению с закрытыми), Калмыкии (231,8%), Карачаево-Черкесии (216,8%), Тыве (213,9%), Смоленской области (177,5%), Бурятии (159,6%), Забайкальском крае (128,3%), Омской области (128,1%), Якутии (119,8%), Хакасии (107,3%), а также в Кировской области (106,2%), Севастополе (104,8%) и Чечне (101,6%).