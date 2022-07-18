В Калининградской области ликвидировали «Ассоциацию учителей литовского языка»

Суд по заявлению Минюста ликвидировал общественную организацию «Ассоциация учителей литовского языка» в Калининградской области. Одним из поводов стало объявление олимпиады по литовскому языку. Ее расценили как «действия, направленные на проведение массовой акции, предназначенной для участия в ней неограниченного круга лиц», сообщает издание «Русский Запад».

О ликвидации организации рассказал бывший председатель ассоциации Алексей Бартникас. Решение вынес Черняховский городской суд 27 июня 2022 года. Обжаловать его руководитель не будет.

Тяжбы с Минюстом начались сначала из-за юридического адреса организации. Ассоциация находилась в Педагогическом колледже в Черняховске с 2002 года, но с 14 января его потребовали отозвать. Организация сменить адрес не смогла.

Минюст приостановил ее работу 24 апреля 2022 года на три месяца. Но до истечения этого срока Минюст обнаружил объявление о проведении дистанционной олимпиады по литовскому языку. В ведомстве это расценили как «действия, направленные на проведение массовой акции, предназначенной для участия в ней неограниченного круга лиц».

Минюст потребовал также запретить деятельность организации, но суд счел это требование излишним.

По словам Бартникаса, в области около 10 тысяч носителей языка. Но создавать новую организацию он не будет.