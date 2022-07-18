Жителям села в Алтайском крае не хватает на дрова

В Алтайском крае глава Сибирского сельсовета Олег Боронин попросил деньги на дрова для жителей. По его словам, им не хватит на дрова: стоимость дров на зиму — около 70 тысяч рублей, а средние пенсии и зарплаты в селе от 16 тысяч до 32 тысяч рублей. «В общем, страны НАТО, конечно, нынче ждет тяжелейшая зима. Но и нам будет нелегко», — добавил глава сельсовета.

На пост Боронина в Telegram обратили внимание «Сибирь.Реалии»*. Глава сельсовета напомнил властям, что большая часть домов в селах края до сих пор не газифицирована

Дрова по карману не всем селянам, из-за чего им приходится закупать лесопиления. И качественными дровами для жителей нужно заняться сейчас, пока не поздно.

«Еще несколько месяцев назад я предупреждал, что в связи с взрывным ростом цен на уголь и дрова в нашем регионе, а также по причине вероятного дефицита твердого топлива региональному правительству следовало бы серьезно обеспокоиться вопросом помощи в подготовке населения к зиме. Особо, похоже, никто не озаботился. О проблеме с поставками КАЧЕСТВЕННОЙ льготной дровяной древесиной поболтали на разных площадках — на том и успокоились», — написал Боронин.

По его словам, власти утвердили компенсацию на покупку угля. Но на семью она составит не более 4 тысяч рублей. «Мертвому припарка,» — заключил Боронин.

«А теперь я наблюдаю, что земляки в основном покупают на зиму не нормальные дрова, а различные отходы лесопиления. Потому что нормальные дрова дорогие, а с доходами у селян Алтайского края — как-то, мягко говоря, не очень. При этом я не вижу, чтоб народ активно закупался углем. На уголь денег тем более не хватает. Народ в долгах как в шелках. В общем, страны НАТО, конечно, нынче ждет тяжелейшая зима. Но и нам будет нелегко. Причем, совершенно по другим причинам. Которые связаны с проблемами, на мой взгляд, при желании совершенно решаемыми на региональном уровне. Заняться бы этим, пока не поздно», — подытожил глава сельсовета.

*«Сибирь.Реалии» Минюст России признал иностранным агентом