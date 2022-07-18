Госканалы показали еще одного пленного британца в ДНР

В плену в ДНР оказался еще один британский гражданин. Интервью с ним показали по Первому каналу. ВВС рассказывает, что он участвовал в боях с 2018 года, работал парамедиком.

На видео Первого канала Хардинг обращается к британскому премьер-министру Борису Джонсону за помощью. По его словам, ему угрожает смертная казнь. Ранее к высшей мере в ДНР приговорили британцев Шона Пиннера и Эйдена Эслина, марокканца Саадуна Брагима. Они подали апелляцию, глава ДНР Денис Пушилин говорил, что их расстрел будет непубличным.

В начале июля в ДНР предъявили обвинения в наемничестве еще двум британцам — Дилану Хили и Эндрю Хиллу. По этим же обвинениям осудили Пинера, Эслина и Брагима. Хили был добровольцем, участвовал в вывозе мирных жителей.

На прошлой неделе власти ДНР сообщили о смерти пленного британца Пола Ури, который также занимался гуманитарной работой.

Семью Хардинга поддерживает британское Минобороны, сообщили его родственники и друзья.

«Мы осуждаем использование задержанных в политических целях и поставили этот вопрос перед Россией. Мы поддерживаем связь с властями Украины по поводу дел этих людей и полностью одобряем усилия Украины по их освобождению», — заявили британские власти.

Хардинг — военный врач-парамедик, ему более 50 лет, он родом из Сандерленда — портового города на севере Англии. Он участвовал в боях на Донбассе с 2018 года. В интервью ВВС он рассказывал, что планирует использовать свои медицинские навыки в поддержке украинских сил.