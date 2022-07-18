Глава МИД Китая: Пекин не собирается «подливать масло в огонь украинского кризиса»

DW* сообщила, что глава МИД Китая Ван И провел телефонные переговоры с венгерским коллегой Петером Сийярто. Он сказал, что Пекин не будет сидеть сложа руки, но и «подливать масло в огонь украинского кризиса» не будет.

Пока, по словам главы МИД, Китай не вовлечен в украинский кризис, но пассивно наблюдать за ситуацией не собирается. Негативные последствия кризиса распространились на весь мир.

На встрече министров иностранных дел G20 в Индонезии Китай выдвинул предложения для решения проблемы глобальной продовольственной и энергетической безопасности. По мнению Ван И, все стороны должны обсудить создание сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности для достижения прочного мира.

Петер Сийярто добавил, что Венгрия будет и впредь привержена развитию взаимодействия между ЕС и КНР на основе взаимного уважения, справедливости и взаимной выгоды.

По поводу мирного урегулирования конфликта Ван И сказал, что Пекин будет поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса в Украине. Об этом Ван И говорил и с российским коллегой Сергеем Лавровым на встрече министров G20.



*DW Минюст России считает «иностранным агентом».