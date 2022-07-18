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#Новости

На Марину Овсянникову составили протокол о «дискредитации армии»

18.07.2022

Поводом стало ее выступление у Басманного суда, куда она пришла поддержать Илью Яшина

ОВД-инфо* сообщило, что экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову вчера задержали и доставили в отдел полиции по Красносельскому району. На нее составили протокол о «дискредитации армии». 

Поводом к задержанию стало выступление журналистки у Басманного суда в день избрания меры пресечения оппозиционному политику Илье Яшину. Овсянникова назвала бои в Украине «самым ужасным преступлением 21 века».

«Я уверена, что эти преступники будут в конечном итоге сидеть на скамье подсудимых в международном трибунале. То, что они сейчас творят на Украине, —  это безумие, это остервенелая попытка удержать власть в своих руках», — сказала она.

В пятницу она также вышла в одиночный пикет на набережную напротив Кремля. 


*ОВД-инфо Минюст России считает «иностранным агентом».



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