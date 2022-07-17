144-й день боев: главное

Командующий вооруженными силами Британии Энтони Радакин заявил, что Россия могла потерять в Украине до 50 тысяч военных. В эту оценку вошли погибшие и раненые, пишет ВВС. По оценке британского генерала, это больше 30% боеспособности России.

По его оценкам, Россия потеряла 1700 танков, около четырех тысяч бронемашин. Все это, по мнению Редакина, может позволить Украине победить.

«Они (украинцы) очень четко настроены на то, чтобы вернуть всю свою территорию на условиях Украины», — сказал он.

По данным Минобороны РФ, в Украине погиб 1351 человек. Эти данные ведомство приводило 25 марта. По последним данным ВВС и «Медиазоны»* подтверждена смерть 4515 военнослужащих.

Минобороны России заявило, что уничтожило склад с ракетами Harpoon в Одессе.

«Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в одном из корпусов промышленного предприятия города Одесса уничтожен склад хранения противокорабельных ракет Harpoon, переданных Украине странами НАТО», — сообщили в Минобороны. Помимо этого, по данным ведомства, в Красноармейске были уничтожены «пусковая установка и транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США».

Украинская сторона опровергла данные по Одессе. Удар пришелся на склад одесской мебельной фабрики, там не было ракет, сообщил глава Одесской администрации Сергей Братчук.

«Они вчера ракетой попали в склад торгово-производственной компании, где не было даже намека на что-то военное», — рассказал он.

Бывший глава службы внешней разведки Украины Николай Маломужа сообщил, что Владимир Путин фактически поставил ультиматум Украине, пишет «Вот так» со ссылкой на интервью Маломужа украинским СМИ.

Как сообщил Маломуж, Путин требует признать независимость ЛДНР и признать российской территорией занятые российскими войсками части Херсонской, Запорожской и Харьковской областей. Переговоры, по ожиданиям Москвы, будут идти только на ее условиях. В противном случае Москва угрожает новым масштабным наступлением.

Разведка Украины считает, что иранские беспилотники скоро могут оказаться у России. Об этом же два дня назад сообщали в США, информацию публиковали также журналисты CNN. За последний месяц российская делегация по крайней мере дважды посетила Иран. На спутниковых снимках видно, что во время одного из таких визитов в аэропорт Кашана к югу от Тегерана россиянам демонстрировали как минимум два типа беспилотников.

Минобороны Британии опубликовало новую сводку разведки. По данным спецслужбы, Россия укрепляет оборонительные позиции на юге Украины. Это включает в себя передвижение живой силы, техники и средств обороны между Мариуполем и Запорожьем, а также в Херсоне. Российские силы в Мелитополе усиливают меры безопасности.

Украинские силы оказывают давление на российскую линию обороны в Херсонской области уже более месяца, в скором времени планируется наступление по вытеснению России из областей под ее контролем. Российские оборонительные действия, вероятно, являются ответом на ожидаемое украинское наступление.

Вчера министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал войска на Донбассе. Это, по мнению британской разведки, также может свидетельствовать о подготовке к украинскому наступлению.

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что оперативная пауза российских войск закончилась. Министр обороны России Сергей Шойгу отдал приказ командующему Южной группой войск генералу армии Сергею Суровикину и командующему Центральной группой генерал-полковнику Александру Лапину усилить наступательные действия на всех направлениях.

Темпы наступления будут колебаться или спотыкаться в ближайшее время, считают в Институте: 16 июля российские войска нанесли меньше наземных ударов по всем направлениям, чем 15 июля, но сохранили интенсивность артиллерийских и ракетных ударов.

Суровикин и Лапин остаются командовать войсками. Двойное командование двух высокопоставленных генералов операциями на очень небольшой территории может помешать российским операциям в дальнейшем, считают аналитики. Новое наступление российских войск будет характеризоваться продолжением ограниченных наземных атак, сосредоточенных на выступе Славянск–Северск–Бахмут.

Украинские удары HIMARS по российским складам боеприпасов, тыловым подразделениям и пунктам управления снижают возможности российских артиллерийских кампаний. Это позволило уменьшить обстрелы с российской стороны: данные спутниковых снимков подтверждают уменьшение числа тепловых аномалий по линии фронта.

Кремль, возможно, приказал российским силам взять под контроль всю Харьковскую область, несмотря на чрезвычайно низкую вероятность успеха .

*«Медиазону» Минюст России считает «иностранным агентом».