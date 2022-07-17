Телеканал «Дождь»* частично возобновит работу с 18 июля

Гендиректор канала «Дождь»* Наталья Синдеева рассказала в интервью «Холоду» о планах по перезапуску. Частично канал возобновит вещание с 18 июля, а к осени — полностью.

Сначала будут выходить авторские программы и вечерние эфиры. Осенью канал начнет работать полноценно: будет обустроена студия. Редакция будет в Латвии и еще нескольких странах.

— У нас несколько этапов запуска. Мы начнем на нашем ютуб-канале, а большой, серьезный запуск, я думаю, будет все-таки осенью, потому что мы хотим построить студию, декорации. Все устали в стримах сидеть и работать на коленке. Поэтому, я думаю, будет несколько стартов, и я надеюсь, что наша аудитория нас поймет и простит, что мы с первого дня не будем 24/7. Компания будет одна — европейская, но будут филиалы в разных странах, — рассказала Синдеева.

«Дождь»* прекратил работу 3 марта из-за закона о «фейках» про армию. В суде представитель прокуратуры утверждал, что команда журналистов угрожает конституционному строю.

*Телеканал «Дождь» включен Минюстом РФ в реестр «иноагентов».