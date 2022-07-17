Медведев пригрозил Судным днем в случае атаки на Крым

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев на встрече с ветеранами в Волгограде пригрозил Украине Судным днем, в случае атаки на Крым, пишет РИА Новости.

«Отдельные экзальтированные, кровавые клоуны, которые там выскакивают периодически с какими-то заявлениями, еще и пытаются угрожать нам, имея в виду нападение на Крым и так далее. Хочу в связи с этим сказать, что совершенно очевидно — они понимают последствия таких заявлений. А последствия очевидны, что в случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит Судный день. Очень быстрый и тяжелый. Укрыться будет очень сложно», — высказался Медведев. Все цели так называемой спецоперации, по его словам, будут доведены до конца.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сказал, что при появлении технической возможности будет атакован Крымский мост. Представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий говорил о возможном использовании для этого американских ракет.