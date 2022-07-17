Сайт с антивоенным искусством заблокирован Роскомнадзором

Русская служба ВВС сообщила о блокировке сайта издания ROAR — Russian Opposition Arts Review («Вестник оппозиционной русскоязычной культуры»). Его запустила писательница Линор Горалик.

Причиной блокировки стало «распространение недостоверной общественно значимой информации» о боях в Украине. Также распространялись недостоверные сведения о ее форме, «способах ведения боевых действий, а также информации об атаках на объекты гражданской инфраструктуры, многочисленных жертвах среди гражданского населения Украины».

В журнале публиковали литературные и художественные высказывания о боях в Украине. В его работе участвовало больше сотни писателей, поэтов, музыкантов, художников.