В Лондоне появился мемориал погибшему в СИЗО ученому Дмитрию Колкеру

«Тайга.Инфо»* сообщила, что у посольства РФ в Лондоне устроили мемориал погибшему в СИЗО новосибирскому ученому Дмитрию Колкеру. Прощание с ним пройдет в Новосибирске 19 июля.

Выпускница Новосибирского госуниверситета рассказала, что не знала Дмитрия Колкера, но это большая потер для науки и мира.

«И если в Академгородке нельзя, то в Лондоне можно!» — отметила выпускница.

На небольшом плакате, который стал мемориалом, написано: «Дмитрий Колкер — еще одна жертва путинских репрессий».

Ученого забрали из больницы 30 июня, в Новосибирске суд заключил его под стражу. В этот же день его этапировали в СИЗО «Лефортово». Он умер 2 июля. После этого родственники не могли забрать тело Дмитрия Колкера: из СИЗО им не отдавали его паспорт.

Его дочь сообщила, что в ближайшее время тело передадут в Новосибирск. Ожидается, что прощание состоится 19 июля.

*«Тайга.Инфо» признана Минюстом России «иностранным агентом».