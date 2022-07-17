Отказавшегося воевать жителя Бурятии отправляют в СИЗО ЛНР

Мать и жена военнослужащего из Бурятии Каминского Ильи Антоновича обратились в фонд «Свободная Бурятия». По их словам, он написал рапорт об отказе участвовать в боях в Украине. После этого его перевезли в СИЗО №1 под Луганском.

Военнослужащий Илья Каминский участвует в боях с самого начала конфликта. Рапорт об отказе от боевых действий он написал 11 июля 2022 года.

«Но в конечном итоге этот рапорт не был рассмотрен начальством, главнокомандующими и командирами. То есть не было совершенно никакого ответа», — заявила мать военнослужащего Оксана Плюснина.

Вместе с сыном «очень много бойцов написали отказ от военных действий», добавила его мать.

Его жена Диана Каминская добавила, что ее муж долго просил об отпуске в связи с рождением ребенка. Он планировал расторгнуть контракт досрочно.