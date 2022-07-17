В Приморском крае режим ЧС из-за паводка

Правительство Приморского края сообщило о режиме ЧС межмуниципального характера в Ольгинском, Лазовском, Дальнегорском и Тернейском муниципалитетах. Три села отрезаны от сообщения с краем, после схода селей один ребенок погиб в селе Тимофеевка.

Как сообщили в региональном МЧС, в селе Тимофеевка грязевые массы около полуночи сошли с сопки Ключевая на жилые дома. Один ребенок погиб, сообщил глава региона Олег Кожемяко. После этого следком возбудил уголовное дело о халатности против чиновников сельского поселения. Спасены 5 человек в том числе 2 детей, одной женщине потребовалась госпитализация. Грязевой поток сейчас остановился, угрозы жилым домам нет.

По данным Примавтодора, на дорогах в регионе 47 переливов проезжих частей. Из них 16 либо затрудняют проезд, либо блокируют его. В Тернейском районе отрезаны населённые пункты Терней (3000 человек), Пластун (4000), Малая Кема (400). Здесь смыло подъезды к мосту. Идут восстановительные работы.