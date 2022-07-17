Фукуяма: Путину может помочь Трамп

Профессор Стэнфордского университета, политолог и философ Френсис Фукуяма дал интервью DW*. По его мнению, Украине необходима поддержка как можно скорее, поскольку на следующих выборах в США может победить Дональд Трамп — и помочь Путину.

Фукуяма был одним из тех, кто открыто предупреждал о риске начала боев в Украине, 29 июня против него ввели санкции. Сам политолог оценил такое «санкционное» внимание как честь. Сейчас он вошел в наблюдательный совет созданного соратниками Алексея Навального Международного фонда по борьбе с коррупцией.

Фукуяма планировал поехать в Россию, чтобы поучаствовать в дискуссии с Алексеем Навальным. Но сначала планы нарушил коронавирус, а потом усиливающая «тирания путинского руководства. Поэтому я не вижу необходимости ехать в Россию в обозримом будущем».

По поводу путинского заявления, что «мы по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали», профессор отметил, что это ложь.

«Думаю, что он лжет, как он лжет о многих других вещах. Западные военные аналитики, которые изучают состояние российских вооруженных сил, отмечают, что сейчас армия РФ испытывает очень острую нехватку личного состава. Они потеряли, вероятно, до трети всего личного состава, который первоначально собрали и направили на разгром Украины», — рассказал Фукуяма. — Знаете, даже для такой большой страны, как Россия, это — отнюдь не маленькая военная операция. И с военной точки зрения все это практически катастрофа».

Кроме того, по его оценкам, у России не так много ресурсов, чтобы заместить потери личного состава. По некоторым оценкам, может быть до 20 тысяч погибших военных со стороны России.

Для Украины, по его словам, сейчас важнее сосредоточиться на юге страны, а Донбасс вернуть в несколько месяцев вряд ли удастся. По его мнению, прогресс можно будет увидеть к концу лета.

Для мирового сообщества, по его оценкам, будет две главные проблемы в ближайшем будущем. С наступлением холодов Европе придется искать замену российскому газу. А в США поддержка Украины со стороны республиканцев постепенно ослабевает. Трамп при этом находится на другой стороне — он настроен пророссийски, не проукраински.

«Очевидно, что если он вернется в 2024 году на пост президента, это может решить все проблемы России на сегодня, потому что Трамп намерен вывести США из НАТО. Таким образом, Кремль достигнет своих главных целей просто благодаря изменению курса американской политики. Вот почему я считаю крайне важным, чтобы Украина добилась определенного прогресса и перехватила инициативу на поле боя в течение лета», — сказал Фукуяма.

Политический режим в России политолог и философ оценил как крайний национализм.

«Россия сегодня больше, чем что-либо другое, напоминает мне нацистскую Германию. Ее единственная идеология — это крайний национализм, хотя и в менее развитой форме, чем он был у нацистов. Кроме того, этот режим очень слабо институционализирован и действительно вращается вокруг одного человека — Владимира Путина, который контролирует все основные рычаги власти», — считает ученый.

В будущем возникнет серьезная борьба за власть в России между силовиками и внутренними силами. Путинский режим, по его оценкам, нестабильный, без четкой идеологии, которую он способен был бы проецировать вовне.

*DW Минюст России считает «иностранным агентом».