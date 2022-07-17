Арестович: Крымский мост может стать целью ВСУ

UPD: Российский сенатор Андрей Клишас после этих высказываний заявил, что нужно «денационализировать» всю Украину.

«Угрозы со стороны украинской хунты атаковать Крым или Крымский мост только подтверждают, что денацификацию и демилитаризацию нужно проводить на всей Украине, в противном случае всегда будет сохраняться угроза для нашей территории, наших граждан и инфраструктуры», — написал в своем Telegram сенатор.

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Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что при появлении технической возможности целью атак ВСУ станет Крымский мост. Арестович при этом добавил, что у Украины достаточно целей для атаки и иностранное оружие не будет использоваться для ударов по территории России, пишет «Коммерсант».

О такой возможности сообщала и военная разведка Украины. По их информации для этого могут использоваться HIMARS.

«Как только появится первая техническая возможность, он тут же станет этим объектом (Крымский мост — NT). Если есть ограничение от партнеров, в частности, не бить по территории РФ, потому что они видят общую картину, так не будем бить. Так у нас целей на территории Украины хватает»,— сказал Арестович.

По его мнению, Крымский мост проходит по территориальным водам Украины и с ним «могут случиться какие-то неприятности».

Украинская сторона не в первый раз говорил о возможных ударах по Крымскому мосту. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что безопасность Крыма и Крымского моста гарантирована российской армией.