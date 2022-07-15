142-й день боев: главное

После вчерашнего обстрела Винницы погибли 23 человека, еще 11 числятся пропавшими без вести: с ними нет связи, сообщили в ГСЧС Украины. За медицинской помощью обратились 197 человек, 80 из них госпитализировано, среди них трое детей. Повреждено 55 жилых домов. 40 транспортных средств.

Минобороны России подтвердило удар по Виннице.

«14 июля высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» нанесен удар по зданию гарнизонного дома офицеров в городе Винница. В момент удара на данном военном объекте проходило совещание командования украинских воздушных сил с представителями иностранных поставщиков вооружений по вопросам передачи ВСУ очередной партии самолетов, средств поражения, а также организации ремонта украинского авиационного парка. В результате удара участники совещания уничтожены», — объяснили в ведомстве.

Мировое сообщество осудило нападение.

«Европейский союз самым решительным образом осуждает продолжающиеся неизбирательные атаки на гражданские объекты, в том числе больницы, медицинские учреждения, школы и убежища. Зверство, совершенное в Виннице, — последнее в длинной череде жестоких нападений на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру», — опубликовали заявление верховного представителя ЕС Жозепа Борреля и члена Европейской комиссии по вопросам реагирования на кризисы Янеза Ленарчича.

ВВС рассказала, что эксперты Human Rights Watch подтвердили информацию о похищенных российскими военными украинцах. На контролируемых Россией территориях неоднократно задерживали людей и доставляли в центры содержания. Задокументировано 9 случаев задержаний и исчезновений мужчин в Киевской области. После того как российские военные покинули эти территории, похищенных могли отправить в места заключения в приграничные регионы России.

Эксперты подчеркивают, что речь идет не о военных, а о гражданских лицах. Их похищение, насильственное удержание и незаконное перемещение могут быть квалифицированы как военные преступления.

Жители Украины неоднократно рассказывали корреспондентам ВВС о процессе «фильтрации», которую Россия проводит на занятых территориях. Прошедшие через этот процесс говорят об избиениях и содержании в специальных российских центрах.

В Николаеве сообщили об обстреле не менее чем 10 ракетами. Боеприпасы попали в вузы. Об этом сообщил глава Николаева Виталий Ким.

«Теперь они атакуют наше образование. Я прошу университеты всех демократических стран объявить Россию тем, чем она на самом деле является — террористом», — цитирует Кима DW**.

Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал в Telegram, что известно о двух пострадавших. По его данным один из ударов был по Николаевскому национальному университету им. Сухомлинского, а второй — по Университету кораблестроения.

Британец Пол Ури умер в плену в ДНР, по словам омбудсмена республики, от «болезней и стресса». Его подозревали в наемничестве, но он работал волонтером, сообщили его семья и коллеги. Лондон требует ответа от Москвы, а родственники требуют вернуть им тело, чтобы установить точную причину смерти, пишет ВВС.

Пол Ури попал в плен 29 апреля, ему было 45 лет.

«Уже во время первого медицинского осмотра у Пола Ури был диагностирован ряд хронических заболеваний, в том числе инсулинозависимый диабет, поражение органов дыхания, почек и ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы. С нашей стороны, несмотря на тяжесть вменяемого преступления, Полу Ури была оказана соответствующая медицинская помощь», — сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Мать Ури Линда ранее рассказывала, что ее сын болен диабетом и нуждается в инсулине. Препарат был при нем, а значит в ДНР не могли не знать, чем он болен и для чего ему инсулин.

Мужчина стал первым известным иностранцем, погибшем в заключении у пророссийских сепаратистов.

«Медиазона»* и ВВС опубликовали новые данные о потерях российских вооруженных сил. С помощью волонтеров журналисты смогли подтвердить 4 760 имен погибших.

Это число не отражает реальный уровень потерь, добавляют исследователи, но позволяет следить за тем, что происходит в российской армии. Минобороны России сообщило о потерях последний раз 25 марта — по данным ведомства, погиб 1 351 человек.

Журналисты учитывали только публичные сообщения о гибели военных. Сколько людей могли попасть в плен или пропасть без вести — оценить не удается.

Как и прежде, большинство погибших — среди жителей бедных регионов: Дагестана и Бурятии. Среди новых данных: «Медиазоне»* удалось подтвердить гибель российских военнослужащих после обстрелов ВСУ: они активно начали обстреливать российские базы с конца июня.

При таких обстрелах как минимум пятеро военнослужащих погибли 8 июля. В сообщении о смерти было указано, что они погибли «при исполнении служебного долга по защите государственной тайны». 10 июля погибли три полковника и несколько солдат. Сообщалось и о раненых. После удара в Новой Каховке погибли еще четверо военнослужащих. Российская сторона утверждает, что при ударе по Новой Каховке погибли семеро мирных жителей, а сам удар пришелся не по военной цели, а по складу с удобрениями.

The Guardian сообщила новые данные о захоронениях в Мариуполе. Россия объявила о контроле над городом в мае.

На спутниковых снимках, опубликованных британским Центром информационной устойчивости (CIR), видно расширяющееся место массовых захоронений. По данным исследователей, с 12 мая по 29 июня на мариупольском Старокрымском кладбище было добавлено около 1400 новых могил. Каждый месяц появляется в пять раз больше новых могил, чем до начала боев.

«Наш отчет иллюстрирует продолжающееся давление на гражданскую жизнь в Украине, особенно на оккупированных территориях. Импровизированные захоронения и растущее число могил по всей Украине, особенно на оккупированных территориях и вокруг них, являются яркой иллюстрацией числа погибших среди гражданского населения после российского вторжения», — сказал Бенджамин Стрик, директор по расследованиям CIR.

Разведка Британии сообщает, что на Донбассе российские и пророссийские сепаратистские силы Луганской народной республики вошли на окраину Северска. Это не было подтверждено, однако российские силы медленно продвигались на запад после артиллерийских и разведывательных атак в направлении Северска из Лисичанска, чтобы открыть путь к Славянску и Краматорску. Бахмут, вероятно, станет следующей целью, как только Северск будет захвачен.

С начала вторжения из Украины в Россию эвакуировано более 2,5 млн человек. Россию по-прежнему обвиняют в насильственной депортации украинцев; сообщается, что во многих случаях украинцы подвергались жестокому обращению в фильтрационных лагерях, созданных Россией.

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что оперативная пауза России сопровождается ограниченными наземными атаками. Они также полагают, что скоро российские военные начнут более масштабное и решительное наступление вдоль линии Славянск-Северск-Бахмут, но пока нет указаний на то, как скоро начнется это наступление и где именно оно будет сосредоточено.

Российский ракетный удар по Виннице 14 июля был частью систематической российской кампании атак на жилые районы городов Украины.

Ключевые выводы: Россия продолжила кампанию систематических атак на жилые кварталы в украинских городах, нанеся удары по Виннице, Харькову и Николаеву. Российские силы продолжали продвигаться к Северску, но их успехи неочевидны. Русские войска провели ограниченные наземные атаки в районе Бахмута и Славянска, но не добились успеха. Лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что один из четырех новых батальонов, которые он формирует, переброшен на Украину.

*«Медиазону» и **DW Минюст России считает «иностранными агентами».