Седьмой пакет санкций ЕС коснется ограничений на российское золото

Пресс-служба Европейской комиссии опубликовала информацию о новом, седьмом пакете санкций против России. В него войдет эмбарго на покупку российского золота, расширение персональных санкций против ближнего круга Владимира Путина и других россиян. Имен пока в Еврокомиссии не назвали, документ будут обсуждать и утверждать на следующей неделе.

Как отметила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, бои в Украине не ослабевают.

«Поэтому сегодня мы предлагаем ужесточить наши санкции против Кремля, более эффективно применять их и продлить до января 2023 года. Москва должна продолжать платить высокую цену за свою агрессию», — сказала председатель ЕК.

Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, подчеркнул эффективность санкций и добавил, что ЕС продолжит преследовать тех, кто близок к Путину и Кремлю.

В санкционные списки включают большее число физических и юридических лиц. У них будут заморожены активы и введены ограничения на въезд в ЕС.

Новый санкционный пакет также будет включать ограничения на импорт российского золота, усиленный контроль за экспортом двойного назначения и передовых технологий.

Санкции ЕС будут дополнять ограничения G7 и не коснутся торговли сельскохозяйственной продукцией между третьими странами и Россией.

Уже действующие санкции продлят на шесть месяцев, до следующего пересмотра в конце января 2023 года. Утверждение новых ограничений будет на следующей неделе.