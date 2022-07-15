Минобороны России признало удар по Виннице

Минобороны России подтвердило удар по Виннице. По версии ведомства, в тот момент в Доме офицеров происходило военное совещание.

«14 июля высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» нанесен удар по зданию гарнизонного дома офицеров в городе Винница. В момент удара на данном военном объекте проходило совещание командования украинских воздушных сил с представителями иностранных поставщиков вооружений по вопросам передачи ВСУ очередной партии самолетов, средств поражения, а также организации ремонта украинского авиационного парка. В результате удара участники совещания уничтожены», — объяснили в Минобороны России.

Вчера днем по центру Винницы нанесли удары ракетами Калибр. Один боеприпас попал в Дом офицеров, еще одна ракета ударила в площадь, а третья поразила офисное здание. Погибли 23 человека, среди которых трое детей, еще 18 мирных жителей числятся пропавшими без вести. Всего за медпомощью обратились 117 человек. Спасатели продолжают разбирать завалы.