В плену в ДНР умер гражданин Британии

Британец Пол Ури умер в ДНР, по словам омбудсмена республики, от «болезней и стресса». «Медиазона»* рассказала, что его подозревали в «руководстве боевыми операциями», рекрутинге и обучении наемников.

Пол Ури попал в плен в апреле. The Guardian писала, что он был волонтером. По данным AP, его и еще одного британца Дилана Хили задержали при попытке эвакуировать семью из Днепрорудного. Британцы не были в составе какой-то организации и действовали самостоятельно. Семья эвакуирована из Днепрорудного, переехала в Польшу.

Член пророссийской администрации Запорожской области Владимир Рогов 2 мая опубликовал ролик с Полом Ури, у которого в телефоне якобы нашли снимки подорванного моста. Ури говорил, что мост волонтеры сфотографировали для журналистов «в качестве доказательства преступлений украинской армии».

Издание The Guardian уточнило, что Ури было 45 лет. Его задержали 29 апреля на контрольно-пропускном пункте на юге Украины вместе с товарищем британцем Диланом Хили.

Дарья Морозова, омбудсмен ДНР, сообщила, что Ури скончался 10 июля, МИД Британии, по ее данным, не отреагировал на его задержание.

«Уже во время первого медицинского осмотра у Пола Ури был диагностирован ряд хронических заболеваний, в том числе инсулинозависимый диабет, поражение органов дыхания, почек и ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы. С нашей стороны, несмотря на тяжесть вменяемого преступления, Полу Ури была оказана соответствующая медицинская помощь», — сообщила омбудсмен.

Мать Ури Линда ранее рассказывала, что ее сын болен диабетом и нуждается в инсулине.

Мужчина стал первым известным иностранец, погибшем в заключении пророссийских сепаратисто

Ранее в ДНР приговорили к смертной казни британцев Шона Пиннера и Эйдена Эслина. Вместе с ними высшую меру Верховный суд ДНР присудил марокканцу Саадуну Брагиму. Недавно глава ДНР Денис Пушилин говорил, что их ждет тайный расстрел.

*«Медиазону» Минюст России считает «иностранным агентом».