Медиков из Новосибирской области зовут в ДНР и ЛНР

«Тайга.Инфо»* рассказала, что в Новосибирской области медиков приглашают в командировки в ДНР и ЛНР. Сроки командировки — месяц. Но в области, добавили журналисты, и так дефицит медицинских кадров.

О командировках на Донбасс сообщили два источника в сфере здравоохранения, соответствующее письмо есть и от властей области.

«Минздрав России в целях реализации мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей на территории Донецкой народной республики и Луганской народной республики просит рассмотреть возможность формирования выездных медицинских бригад путем привлечения готовых к командированию медицинских работников с высшим и средним профессиональным образованием», — говорится в документе.

Желающих ищут и в сельских районах. При этом только в Барабинской ЦРБ не хватает 26 медиков.

Ранее в командировки звали учителей для работы в Запорожье и Херсоне. Педагогам обещали работу в августе-сентябре с оплатой по 7 тысяч рублей в сутки, оплатой проживания и переезда. Основную работу также обещали сохранить.

*«Тайга.Инфо» признана Минюстом «иностранным агентом».