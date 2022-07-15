Госдуме предложили ввести новые штрафы за книги и фильмы

Журналисты РБК ознакомились с проектом главы комитета Госдумы по культуре Елены Ямпольской. Она предлагает ввести штрафы за книги и фильмы с «нетрадиционными сексуальными отношениями с участием несовершеннолетних».

Юридическим лицам она предлагает назначать штрафы от 800 тысяч рублей до 1 млн рублей или приостанавливать их деятельность на срок до 90 дней. Штрафы для для должностных лиц могут составить от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, для граждан могут составить 4−5 тысяч рублей.

Как пример «нетрадиционных» отношений в книгах она привела роман Елены Малисовой и Катерины Сильвановой «Лето в пионерском галстуке». В нем рассказывается об отношениях между вожатыми в пионерском лагере в 1986 году. Книга и так продается с маркировкой 18+. Но, по мнению Ямпольской, этот роман вызывает у подростков «нездоровый ажиотаж», «представляет опасность для детской психики» и «вырабатывает у подрастающего поколения терпимое и даже благожелательное отношение к сексуальным девиациям».

Ранее Госдума планировала запретить «пропаганду ЛГБТ» среди совершеннолетних. Ямпольская говорит, что пропаганда ЛГБТ среди несовершеннолетних запрещена, но этого мало.

В апреле Ямпольская предлагала убрать с полок книжных магазинов авторов, которые не поддержали так называемую «спецоперацию». Среди авторов она называла Бориса Акунина, Дмитрия Быкова и других.