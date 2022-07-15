После обстрела в Виннице погибли 23 человека

UPD: В больницы обратились 197 человек, госпитализировано с разными травмами 80 человек, из них три ребенка. Пропавшими без вести числятся 11 человек. Среди погибших детей девочка 4 лет, мальчики 7 и 8 лет. Один из них проходил обследование в медцентре возле места удара, второй ждал родственника возле машины и оказался в огненной ловушке.

Минобороны признало удар по Виннице. В ведомстве утверждают, что в Доме офицеров было совещание по поставкам иностранного вооружения.

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ГСЧС Украины сообщил утром, что на месте ракетного удара в Виннице продолжается разбор завалов. Известно о 23 погибших, среди которых трое детей. Госпитализированы с ранениями 17 человек, среди них также трое детей.

Всего за медпомощью после удара обратились 117 человек, пропавшими без вести числятся 18 человек.

Удар по Виннице российские войска нанесли вчера днем. Минобороны так и не комментировало удар по городу, российский дипломат рассказывал в ООН, что Россия наносит удары только по военным объектам. Всего было три ракеты «Калибр», запущенных из акватории Черного моря.