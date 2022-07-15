Сегодня с утра обстреляли село в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что около 5 утра под обстрел попало село Некислица Севского района. Жертв и пострадавших нет.

Артобстрел, по словам губернатора, был со стороны Украины. В результате обстрела повреждена линия электропередач. На месте работают все оперативные службы. Бригада электриков уже выехала на место, добавил губернатор.



Вчера днем дважды был обстрелян пограничный пост поселка Черноземный. Вечером беспилотный аппарат обстрелял АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района. На АЗС повреждено остекление и внешняя обшивка здания.