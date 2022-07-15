Суд оправдал художницу Юлию Цветкову* из Комсомольска-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре суд оправдал художницу Юлию Цветкову*. Ее обвинили в распространении порнографии в паблике «Монологи вагины», где активистка и другие художницы публиковали свои рисунки.

Обвинение просило по этим обвинениям три года и два месяца колонии. Приговор по второму делу о пропаганде нетрадиционных ценностей среди несовершеннолетних вынесут 10 августа.

«Сегодня Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре оправдал Юлю Цветкову по реабилитирующим основаниям. Процесс длиною в 3 года завершился победой стороны защиты. Радуемся, но пока не окончательно. В течение 10 дней прокуратура может пойти в апелляцию», — сообщила ее мама Анна Ходырева.

*Юлию Цветкову Минюст России считает «иностранным агентом».