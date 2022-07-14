141-й день боев: главное

Сегодня днем российские войска нанести удар по Виннице. Всего было выпущено три ракеты из акватории Черного моря. 21 человек погиб, среди них трое детей, 46 человек числятся пропавшими без вести. Ранены 52 человека, среди них трое детей.

Как сообщила русская служба ВВС, на форуме в ООН старший советник постоянного представительства России при ООН Евгений Варганов сказал, что в Доме офицеров, куда попала одна из ракет, готовились вооруженные силы Украины.

«Россия наносит удары только по военным объектам на Украине. Удар по Виннице был нанесен по Дому офицеров, где как раз готовились вооруженные силы Украины», — заявил дипломат.

Маргарита Симоньян оценила цель удара как «временный пункт размещения нациков».

Помимо Дома офицеров, который использовался как концертный зал, одна ракета попала в офисное здание, а еще одна разорвалась на площади.

Судя по кадрам с места событий и заявлениям украинских чиновников, в центре Винницы взорвались три ракеты: одна из них попала в Дом офицеров, от второй пострадало расположенное рядом офисное здание, а еще одна разорвалась на площади.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал это терактом.

«Здесь не было ничего военного. Что это, если не открытый террористический акт? Нелюди. Страна-убийца. Страна-террорист», — написал Зеленский в своем Telegram.

Власти Херсонской области сообщили об обстреле Новой Каховки 13 июля. Из 30 выпущенных ракет долетели только три, добавили в областной администрации. Ракеты попали в промышленную зону. Повреждения незначительны, в некоторых домах выбиты стекла. Жертв нет.

Генпрокуратура Украины сообщила об очередном обстреле Николаева. Один человек ранен, повреждена начальная школа, городской транспорт, отель. Минобороны России сообщило об уничтожении 350 военнослужащих ВСУ в районе судостроительного завода. В восточной части Николаева «уничтожено до 70-ти военнослужащих артиллерийских подразделений ВСУ». Также целью российских войск, по версии Минобороны, были десятки единиц техники.

После обстрела Харькова повреждено депо метро. В ночь на 14 июля российские войска обстреляли Основянский район Харькова. Ангар депо метрополитена поврежден в Салтовском районе. Минобороны сообщало об уничтожении хранилища топлива для военной техники в районе Харькова.

ВСУ обстреляли автостанцию в Донецке. Два человека погибли, трое ранены, пишут «Ведомости». Как сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин, погибла девушка, которая ехала с работы домой, и водитель маршрутки.

«Медиазона»** рассказала, что из ДНР освободили 32 волонтеров, которые работали в Мариуполе. Они помогали местным жителям эвакуироваться, доставляли гуманитарную помощь. Их похитили в конце марта и содержали в колонии в поселке Еленовка. Об этом журналистам рассказала глава юридической службы проекта «Помогаем уехать» Полина Мурыгина.

В Украине погиб командир волгоградской 20-й гвардейской мотострелковой дивизии из Волгограда полковник Алексей Горобец, сообщила «Новая газета. Европа». Горобцу было 49 лет, он возглавлял дивизию с 2021 по 2022 год, в прошлом году полковник лично занимался подготовкой форума «Армия-2021», пишут волгоградские СМИ.

DW* пишет, что 40 стран, в том числе Германия, Франция, Италия, США, Великобритания, Япония, Австралия, а также власти ЕС поддержали Украину, которая обратилась в Международный суд ООН с иском против России. Стороны опубликовали соответствующее совместное заявление, в котором подчеркнули важность процесса. Они призвали также прекратить боевые действия, как того требует постановление суда от 16 марта 2022 года. В противном случае это будет еще одним фактом нарушения международного права.

«Мы вновь заявляем о поддержке иска Украины, инициировавшего разбирательство в Международном суде ООН в соответствии с Конвенцией ООН 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Посредством этого иска Украина хочет добиться постановления о том, что Россия не имеет права на основании не подтвержденных фактами утверждений о наличии геноцида предпринимать военные действия в Украине», — говорится в документе.

Референдум о присоединении к России в занятой российскими войсками части Запорожской области пройдет в начале осени, заявил глава пророссийской ВГА Евгений Балицкий, сообщил «Коммерсант».

Разведка Британии считает, что российское наступление сбавляет обороты. На Донбассе российские войска продолжают наносить артиллерийские удары на широком фронте, а на некоторых участках — пробные атаки небольшими подразделениями численностью от роты до взвода. Но за последние 72 часа они не добились значительного территориального продвижения и рискуют потерять любой импульс, набранный после взятия Лисичанска.

Устаревшие транспортные средства, оружие и тактика советских времен, используемые российскими войсками, не позволяют быстро восстановить или набрать обороты.

Несмотря на состоявшиеся 13 июля 2022 года переговоры между делегациями Украины, России, Турции и ООН об экспорте зерна и недавние успешные переговоры об обмене пленными, перспективы более широких переговоров по прекращению конфликта остаются низкими.

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что Кремль приказал российским регионам сформировать добровольческие батальоны для отправки в Украину, вместо того чтобы объявлять частичную или полную мобилизацию.

Российские СМИ уже подтвердили создание таких подразделений в Курске, Приморском крае, Республике Башкортостан, Чувашии, Чечне, Республике Татарстан, Московской, Пермской, Нижегородской, Оренбургской и Тюменской областях в конце июня и начале июля.

По оценкам аналитиков, это позволит мобилизовать около 34 тысяч новых военнослужащих к концу августа, если каждый субъект федерации создаст хотя бы одну воинскую часть численностью 400 человек. «Добровольцы» пройдут месячную подготовку перед отправкой в Украину.

*DW и **«Медиазону» Минюст России считает «иностранными агентами».