Рослесхоз отказался вводить режим ЧС федерального уровня в Хабаровском крае из-за пожаров

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев просил Рослесхоз ввести в регионе режим ЧС федерального уровня. Но в ведомстве отказали в таких мерах, аргументировав это тем, что регион еще не использовал все собственные резервы.

Ситуацию с пожарами осложняет сухая погода, а силы и средства надо наращивать, поэтому надо запрашивать помощь центра, считает Дегтерев.

В Рослесхозе отметили, что пока край задействовал только 37% собственных резервов по тушению пожаров, сообщил «Коммерсант». В ведомстве пояснили, что чтобы объявить режим ЧС федерального уровня, в субъекте должен действовать режим ЧС регионального уровня 7 дней, собственные силы и средства нужно задействовать на 70% и более. Также в качестве критериев крупный пожар должен быть на особо охраняемой территории федерального значения более семи суток, площадь действующих лесных пожаров должна превысить среднюю площадь пятилетнего значения.

Большинство пожаров сейчас распространяется на территории Охотского, Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского районов. Здесь объявили ЧС регионального уровня. По данным «Авиалесоохраны», на площади 2 тыс. гектаров «проводились работы по активному тушению», а еще на 211 тыс. гектаров «постоянное наблюдение».