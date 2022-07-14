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#Новости

В Костроме на экс-координатора Штаба Навального* завели уголовное дело о «фейках» про армию

14.07.2022

Поводом стала публикация во «Вконтакте» о Буче и гибели мирных жителей в Сумской области

Канал «Осторожно, новости» сообщил о новом уголовном деле о «фейках» про армию против бывшего координатора Штаба Навального* 24-летнего Александра Зыкова. Поводом стали его посты во «Вконтакте» о гибели мирных жителей в Сумской области и Буче.

Минобороны опровергло информацию о причастности российских военных к гибели мирных жителей . 

У Зыкова это не первое уголовное дело о «фейках». Ранее на него завели дело из-за постов о погибших военных из костромского полка ВДВ. После этого страницу активиста заблокировали, а к его матери пришли с обыском. Зыков находится не в России.


*Штабы Навального российские власти признали экстремистской и запрещенной организацией


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