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Bloomberg: ЕС может отменить некоторые санкции против россиян

14.07.2022

По мнению юристов ЕС, некоторые санкции ввели по недостаточным основаниям

Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщил, что ЕС может отменить санкции против некоторых россиян. Юридическая служба ЕС отметила, что в некоторых случаях были недостаточные обоснования для введения ограничений. 

Санкции пытаются оспаривать в суде около 30 человек, еще 10 обратились непосредственно в ЕС с просьбой снять ограничения. Некоторые из обращений оказались обоснованны, потому что санкции были введены на слабых, старых или ошибочных основаниях. Число таких обращений источники  не уточнили, как и имена обратившихся. 

Однако в Bloomberg отметили, что пересмотр санкций будет в отношении значительного числа россиян. Всего с начала боев в Украине санкции ввели в отношении сотен человек. 

С просьбой пересмотреть ограничения обратились основатель «Еврохима» Андрей Мельниченко и его жена Александра, основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов и основатель USM Алишер Усманов. 

Как уточняют «Ведомости», в конце мая основатели «Альфа-банка» Петр Авен и Михаил Фридман, Роман Абрамович подали иски в Европейский суд юстиции, чтобы оспорить их включение в санкционный список. Иск в суд ЕС подал 1 июля бывший глава и акционер «Сибура» Дмитрий Конов, а в конце месяца — совладелец «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко.


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