Bloomberg: ЕС может отменить некоторые санкции против россиян

Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщил, что ЕС может отменить санкции против некоторых россиян. Юридическая служба ЕС отметила, что в некоторых случаях были недостаточные обоснования для введения ограничений.

Санкции пытаются оспаривать в суде около 30 человек, еще 10 обратились непосредственно в ЕС с просьбой снять ограничения. Некоторые из обращений оказались обоснованны, потому что санкции были введены на слабых, старых или ошибочных основаниях. Число таких обращений источники не уточнили, как и имена обратившихся.

Однако в Bloomberg отметили, что пересмотр санкций будет в отношении значительного числа россиян. Всего с начала боев в Украине санкции ввели в отношении сотен человек.

С просьбой пересмотреть ограничения обратились основатель «Еврохима» Андрей Мельниченко и его жена Александра, основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов и основатель USM Алишер Усманов.

Как уточняют «Ведомости», в конце мая основатели «Альфа-банка» Петр Авен и Михаил Фридман, Роман Абрамович подали иски в Европейский суд юстиции, чтобы оспорить их включение в санкционный список. Иск в суд ЕС подал 1 июля бывший глава и акционер «Сибура» Дмитрий Конов, а в конце месяца — совладелец «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко.