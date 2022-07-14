Президент Казахстана хочет привлечь ушедшие из России иностранные компании

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать благоприятные условия для релокации ушедших с российского рынка зарубежных компаний, пишет ТАСС. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что это нормальное решение.

По словам Токаева, сейчас идет глобальная борьба за инвестиционный капитал.

«Каждая вторая из почти 1 400 крупных зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка. Правительству следует создать благоприятные условия для их релокации в Казахстан. Это даст нам хорошие возможности для наращивания производства товаров средних и верхних переделов», — сказал Токаев на заседании правительства.

«Любая страна мира пытается создать у себя комфортные условия для зарубежных инвесторов. Это пытаются делать все страны, включая нашу страну», — цитирует Пескова «Российская газета».

Песков добавил, что под беспрецедентным давлением извне многие компании вынуждены принимать решения об уходе с российского рынка.