В Санкт-Петербурге появился стихийный мемориал погибшему в СИЗО Дмитрию Колкеру

«Бумага» рассказала, что на Воскресенской набережной в Санкт-Петербурге появился стихийный мемориал погибшему в СИЗО ученому Дмитрию Колкеру на месте памятника жертвам политических репрессий.

Дмитрия Колкера задержали в Новосибирске по подозрению в госизмене. Его забрали из больницы с четвертой стадией рака, но в суде представили заключение терапевта, согласно которому препятствий к помещению в СИЗО у ученого нет. После его этапировали в СИЗО «Лефортово», где он скончался через два дня. Защита пытается признать арест незаконным.