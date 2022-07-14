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#Новости

В Санкт-Петербурге появился стихийный мемориал погибшему в СИЗО Дмитрию Колкеру

14.07.2022

Ученого обвинили в госизмене, забрали из больницы в Новосибирске с четвертой стадией рака и этапировали в Москву

«Бумага» рассказала, что на Воскресенской набережной в Санкт-Петербурге появился стихийный мемориал погибшему в СИЗО ученому Дмитрию Колкеру на месте памятника жертвам политических репрессий. 

Дмитрия Колкера задержали в Новосибирске по подозрению в госизмене. Его забрали из больницы с четвертой стадией рака, но в суде представили заключение терапевта, согласно которому препятствий к помещению в СИЗО у ученого нет. После его этапировали в СИЗО «Лефортово», где он скончался через два дня. Защита пытается признать арест незаконным. 


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