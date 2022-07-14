Путин подписал несколько законов

UPD: среди подписанных законов также разрешение блокировать СМИ без суда: только по решению Генпрокуратуры или замгенпрокурора. Утверждены спецмеры в экономике, которые теперь не позволят предприятиям отказываться от выполнения госзаказов. Для лишенных прав водителей ужесточили ответственность за повторные нарушения. Банкам разрешено вводить отрицательные ставки по валютным вкладам. Также Путин подписал закон о создании движения школьников. Подробности о работе Госдумы в весеннюю сессию : в оборе The New Times: В режиме бешенного принтера. Большинство этих инициатив уже подписал президент.



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Сегодня президент России Владимир Путин подписал несколько новых законов, принятых Госдумой в весеннюю сессию, пишет «Коммерсант».

С 1 декабря заработает новый закон об иноагентах. Стать иноагентом можно будет даже без иностранного финансирования. Будет создан единый реестр, в который включат в том числе и аффилированных с иноагентами лиц. Для «попавших под иностранное влияние» введут дополнительные ограничения: нельзя будет работать с несовершеннолетними, изготавливать печатную продукцию для них.

Также подписан закон об уголовной ответственности до семи лет за несанкционированный выезд из России граждан, допущенных к гостайне.

Призывы к действиям против безопасности России и участие в военных действиях против нее также будут наказывать реальными сроками от 12 до 20 лет лишения свободы.