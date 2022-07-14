В России начались задержки зарплат

Жители около десятка регионов России сообщили «Сибирь.Реалии»*, что несколько месяцев им задерживают зарплату. Адвокаты считают, что в таких спорах, особенно относительно задержек в бюджетных учреждениях, суды встанут на сторону ответчиков.

Сообщения поступили от сотрудников медицинских и образовательных организаций. Некоторые говорят о том, что задержки начались еще в апреле. Без зарплаты остаются сотни человек. Как рассказал один из сотрудников строительной компании из Иркутска, при увольнении работника еще и угрожают, что не выплатят оставшиеся деньги.

По данным Росстата суммарная задолженность составила к маю 889 млн рублей. Самая большая сумма задолженности в России отмечена в Хабаровском крае — 58,8 миллиона.

Согласно статистике, самые большие долги по зарплате накопили обрабатывающие производства — 55,4% и строительство — 12,1%. Сельское хозяйство, охота и лесозаготовки на третьем месте — 8,5% от общей суммы задолженности; водоснабжение, сбор и утилизация отходов на четвертом — 5,8%, транспорт на пятом — 5,4%. На шестом — добыча полезных ископаемых и 4,4% от общей суммы долга по зарплатам.

В Екатеринбурге на Уральском компрессорном заводе люди объявили о забастовке. Руководитель завода говорил о том, что проблемы на предприятии начались из-за санкций. Но после он добавил, что «в Великую Отечественную войну никто не спрашивал про зарплату».

В Санкт-Петербурге, на Алтае на задержки зарплат жалуются бюджетники. Причем на Алтае зарплату урезали хитрее: сняли надбавки, но без них зарплата уменьшается почти вдвое.

По словам экономистов, это только начало: реальные последствия боевых действий и санкций будут чувствоваться ближе к августу. Юристы считают, что люди смогут добиться выплат после обращения в прокуратуру, но это касается только коммерческих компаний.

«Коммерсант» писал, что количество рабочих мест в российской экономике может сократиться на 2 миллиона, а уровень безработицы вырастет с 4,4% до 7,8%.

*«Сибирь.Реалии» Минюст России считает «иностранным агентом».