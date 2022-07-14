В Херсоне задержан еще один американец

ВВС сообщила, что в Госдепартаменте США знают о задержании в Херсоне американского гражданина руандийского происхождения. Он находится в ДНР под стражей.

По данным The Guardian, речь идет о 35-летнем Суэди Мурекези. Мурекези родился в Руанде в 1985 году, но бежал из страны со своей семьей после геноцида 1994 года, эмигрировав в Миннесоту. По словам родственников, он работал в инвестициях, с криптовалютами и часто бывал в Украине с 2017 года. В 2020 году он окончательно переехал туда.

Около месяца он не выходил на связь, а 7 июля позвонил родственникам и сообщил, что его обвиняют в уличных протестах. Однако он в митингах и боевых действиях не участвовал.

Ранее сообщалось о двух гражданах США, которые находятся в тюрьме ДНР: Александре Друке и Энди Тай Нгок Хюине.