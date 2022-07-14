Володин: Госдума рассмотрит завтра 17 законопроектов

В Госдуме сообщили, что на внеочередном заседании 15 июля будут рассмотрены 17 законопроектов. Ранее сообщалось о 60 и 80 инициативах. Принятые законы могут сразу отправить на подпись президенту Владимиру Путину, без рассмотрения Совета Федерации.

В пресс-службе Госдумы отметили, что среди планируемых к рассмотрению инициатив нет тех, которые обязательно должен рассмотреть Совфед. В соответствии с Конституцией к таким относятся законы, касающиеся федерального бюджета, федеральных налогов и сборов, финансового, валютного, кредитного, таможенного регулирования, денежной эмиссии, ратификации и денонсации международных договоров Российской Федерации, статуса и защиты государственной границы Российской Федерации, войны и мира.

Кроме того, закон считается одобренным Совфедом, если не будет рассмотрен в ближайшие 14 дней.

По информации РИА Новости, рассматривать будут инициативы по поддержке граждан и экономики, присвоении статуса ветеранов боевых действий сотрудникам ФСБ, участвующим в спецоперации.