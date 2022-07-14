Египет, Турция и Саудовская Аравия могут вступить в БРИКС

«Известия» сообщили, что Египет, Турция и Саудовская Аравия выразили желание войти в БРИКС. По словам президента Международного форума БРИКС Пурниму Ананд, это может укрепить группу.

По словам Ананд, эти страны уже находятся в процессе вступления.

«Все эти страны показали свою заинтересованность в присоединении и готовятся подать заявки на членство. Я думаю, что это хороший шаг, поскольку расширение всегда воспринимается позитивно, это явно усилит влияние БРИКС во всем мире»,— рассказала она.

БРИКС основали в 2006 году на Петербургском международном экономическом форуме. В БРИКС+ помимо пяти стран (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) входят Алжир, Аргентина, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Камбоджа, Малайзия, Сенегал, Таиланд, Узбекистан, Фиджи и Эфиопия. Расширение союза может состояться в 2023 году — саммит БРИКС пройдет в ЮАР.