Губернатор Белгородской области рассказал о мошенничестве с компенсациями за обстрелы

«Коммерсант» сообщил, что во время общения губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова с подписчиками в соцсетях он рассказал о недобросовестных жителях. Чтобы получить компенсацию за обстрелы со стороны Украины, люди якобы начали бить кафельную плитку и стекла в своем жилье.

Пострадавшим от обстрелов со стороны Украины положена компенсация.

«Уже сейчас видим, что, к сожалению, кто-то начинает воспринимать ситуацию как возможность сделать за счет других источников ремонт, поменять окна на пластиковые, начинает разбивать кафельную плитку, начинает бить окна. Поэтому принимать решение будем в зависимости от доходов семьи», — рассказал Гладков.

Если с доходами есть сложности, то власти, по словам губернатора, обязательно будут помогать.

Белгородская область граничит с Украиной и неоднократно попадала под обстрелы. В самом Белгороде 3 июля после удара погибли четыре человека и пострадало более 70 домов.