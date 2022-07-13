Активиста из Санкт-Петербурга отправили в СИЗО

Журналист «Вот Так» сообщил, что в Санкт-Петербурге активиста Всеволода Королева арестовали до 11 сентября. Против него возбудили дело о «фейках» про армию по мотивам «политической ненависти» (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Поводом к уголовному преследованию стали посты активиста о Буче, Донецке и Бородянке во «Вконтакте».

«Холод» также уточнил, что до задержания Королев опубликовал на YouTube фильмы о художнице Саше Скочиленко и журналистке Марии Пономаренко, которые ранее тоже оказались в СИЗО по статье о «фейках».

Саша Скочиленко попала под преследование в апреле после доноса: покупательницу в супермаркете возмутил «ценник» с информацией о происходящем в Украине. Листовки вместе с ценниками установила Александра. Она пробудет в СИЗО до 1 августа.