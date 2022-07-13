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#Новости

Переговоры России, Украины и Турции завершились в Стамбуле

13.07.2022

Стороны обсуждали вывоз зерна

В Стамбуле завершились переговоры между делегациями России, Украины и Турции с участием представителей ООН. На повестке стоял вопрос по вывозу зерна, которое остается заблокированным в портах Украины. Российская сторона ранее отрицала блокировку зерна: по мнению властей, порты и акватории должна разминировать Украина. 

Как пишет агентство «Анадолу», переговоры продолжались полтора часа. Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что российской делегацией «подготовлен и представлен на рассмотрение пакет предложений по скорейшему практическому решению данного вопроса». 

«РИА Новости» со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах сообщило, что на переговорах стороны учитывали опасения Москвы, а также наличие санкций в страховой, логистической и банковской сферах для экспорта российской сельхозпродукции. Но надежды на консенсус в сегодняшней встрече не было. 



Фото: «Анадолу»

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