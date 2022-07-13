Ученого в Томске обвинили в госизмене из-за работы в Китае

В Томске начали рассматривать дело против ученого Александра Луканина. Он работал в Шэньянском университете в Китае, потом приехал в Россию, но из-за пандемии не смог вернуться в Китай. Против него возбудили дело о госизмене (ст. 275 УК РФ), сообщает «КоммерсантЪ-Сибирь».

Дело против Луканина рассматривает Томский областной суд. Информация об обвиняемом скрыта, процесс ведет судья Аркадий Кин. Дело рассматривается в закрытом режиме.

«Тайга.Инфо»‎* рассказывает, что Луканин работал в Томском политехническом университете, затем устроился в Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения РАН. Здесь велась разработка высоковольтных источников питания. После выхода на пенсию он работал в Шэньянском университете в Китае по приглашению.

В 2020 году он приехал в Россию, и из-за пандемии не смог вернуться в свой университет. Его задержали в конце сентября того же года, арестовали, перевели в московское СИЗО «Лефортово». Поводом для ареста стала передача «секретных разработок»‎.

В 2022 году по подозрению в госизмене задержали и отправили в СИЗО «Лефортово» двух новосибирских ученых: Дмитрия Колкера и Анатолия Маслова. Дмитрий Колкер погиб через два дня: его силовики забрали из частной клиники в Новосибирске, где он получал поддерживающую терапию при раке 4 стадии. В суде говорили, что документов о его заболевании, которое препятствует заключению в СИЗО, не было: справку с медзаключением выписал терапевт областной больницы, Колкер же проходил лечение в частной клинике.

*«Тайга.Инфо»‎ признана Минюстом «иностранным агентом»‎.