В Ростове на журналиста завели уголовное дело о «фейках»

РИА Новости сообщает, что на ростовского журналиста Сергея Резника завели дело о «фейках» про армию (ст. 207.3 УК РФ). Журналист находится не в России.

По данным агентства, он находится в федеральном розыске за «реабилитацию нацизма». ОВД-инфо* уточнил, что поводом к реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК) стал пост в Telegram-канале.

Сам Резник сообщил «7×7», что он точно не знает, что стало поводом к уголовному делу.

«Материалы [дела] пока не подошли. Но я точно знаю, что каждый мой материал, не стыкующийся с официальной точкой зрения, является поводом для обиженных, чтобы возбудить дело», — сказал журналист.