Обвиняемому в дискредитации армии Талантову негде спать в СИЗО

Адвокат Даниил Бергман сообщил об условиях содержания Дмитрия Талантова, обвиняемого в «дискредитации» армии (ст. 207.3 УК). Талантов защищал обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова. Он находится под стражей до 21 августа. Талантова задержали 28 июня.

Адвокат посетил Талантова в СИЗО «Медведь» Москвы. Оказалось, что его содержат в ужасных условиях — у него нет даже кровати, спать предлагают на полу.

«Его водят по камерам, но СИЗО-4 переполнен так, что спать можно только на полу камеры в проходе», — сообщил Бергман.

Бергман добавил, что Талантов гипертоник, и эти условия не улучшают его самочувствие.



