РБК: предполагаемая дочь Путина займется импортозамещением в России

Как пишет РБК, Екатерину Тихонову назначили сопредседателем нового Координационного совета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по импортозамещению и технологической независимости. Председателем стал Александр Шохин.

По информации РБК, совет будет координировать деятельность рабочих органов РСПП по вопросам импортозамещения, обобщения успешных практик замещения импортного оборудования отечественными аналогами, создания цифровых сервисов для поддержки импортозамещения, формирования предложений по реализации государственной политики в области импортозамещения и соответствующих законодательных инициатив при РСПП.

Екатерина Тихонова — гендиректор фонда «Национальное интеллектуальное развитие», который работает под брендом «Иннопрактика». Ее называют дочерью Владимира Путина. США, Евросоюз, Великобритания, Канада, Япония и Австралия ввели против Тихоновой санкции, предусматривающие запрет на въезд в эти страны и блокировку всех активов и счетов.

О Екатерине Тихоновой в материале The New Times: Первая дочь страны

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