Илью Яшина отправили в СИЗО до 12 сентября

UPD: Суд отправил Яшина в СИЗО до 12 сентября. Ровно такую меру заключения просило обвинение. Защита настаивала на домашнем аресте.

«Не бойтесь этих негодяев! Россия будет свободной!» — обращается Яшин к слушателям и журналистам.

Еще один человек задержан возле здания суда. Силовикам не понравилась его футболка. Надпись корреспондент «Медиазоны»* разобрать не смог.

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Басманный суд Москвы сегодня должен избрать меру пресечения политику Илье Яшину. Его обвиняют в распространении «фейков» про армию (п. «д» ч.2 ст. 207.3 УК РФ). У здания суда начались задержания.

Илья Яшин должен был выйти вчера после 15 суток ареста. Но в отношении него завели уголовное дело о «дискредитации армии». Поводом стал его прямой эфир в YouTube в апреле этого года: в нем он говорил о Буче. Вчера в его доме прошел обыск.

Как сообщила «Медиазона»*, заседание должно было начаться в 14:00, но задержалось. Всех слушателей заставили выйти из зала, в него пустили только несколько пишущих журналистов.

Возле здания суда были хаотичные задержания. Среди задержанных оказались журналист «Соты» Глеб Соколов, член партии «Яблоко» Николай Кавказский. Также в автозак попал прохожий со скейтом, пишет ОВД-Инфо**. Задержанные не выкрикивали никаких лозунгов и не держали плакатов. Соколова отпустили из автозака, потребовав представить редакционное задание.





Фото: «Медиазона»*

*«Медиазона» и **ОВД-Инфо Минюст России считает «иностранными агентами».