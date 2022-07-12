139-й боев: главное

Турецкое агентство «Анадолу» сообщило, что делегации России, Украины и Турции с участием представителей ООН проведут 13 июля в Стамбуле переговоры по поводу вывоза зерна. Это будет первая российско-украинская встреча с мартовских переговоров.

Переговоры с Москвой по поводу прекращения блокады вели представители ООН, президент Турции Реджеп Эрдоган и другие мировые лидеры. Российская сторона отрицала блокировку портов и продовольственную блокаду.

При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что «речь о возобновлении переговоров России и Украины не идет».

ВСУ нанесли удар по Новой Каховке в Херсонской области. Во время удара погибли семь человек, еще 80 пострадали, сообщали в Минобороны. Украинская сторона сообщает, что подбит склад с боеприпасами, российская говорит о взрыве складов с селитрой.

В Часовом Яре число погибших составило 41 человек, в том числе один ребенок, сообщили в ГСЧС Украины. Из-под завалов разрушенной пятиэтажки достали 9 человек. Работа еще продолжается. Удар по Часовому Яру нанесли в ночь на 10 июля. Российское Минобороны сообщало, что целью был пункт дислокации украинских военных.

«Нова газета. Европа» оценила российские потери в Украине. Погибших может быть по меньшей мере 15-17 тыс. человек из 150-тысячной армии. Такие оценки журналисты получили, проанализировав суммы выплат и компенсаций.

Всего на деятельность армии, Рос Гвардии и секретные статьи бюджета за полгода ушло 3,6 трлн рублей — это на 1 трлн больше, чем в январе-июне 2021 года. За год на военные нужды может уйти каждый третий рубль федерального бюджета.

Сейчас на эти нужды тратт сверхдоходы от продажи нефти и газа. За полгода они превысили 3,3 трлн рублей.

«Сибирь.Реалии»* рассказали о том, что все больше военнослужащих отказываются участвовать в боях в Украине.

Из Бурятии отказались от таких задач около 150 военнослужащих. Они написали рапорты и вернулись домой. В конце июня жены и матери военнослужащих из Бурятии записали видеообращение к главе республики Алексею Цыденову с просьбой вернуть их родственников домой.

Военнослужащие из Тувы также чаще стали расторгать контракты с Минобороны. Вернуть родственников также пытаются матери и жены военных: они объединяются в группы, обмениваются информацией, юридическими советами о том, как отказаться от участия в «спецоперации» на законных основаниях. В Туве, как и в Бурятии, много погибших в Украине: известно только не меньше чем о 150 военнослужащих.

Матери помогают солдатам выстоять под давлением офицеров. Не так давно в Туву вернулись 14 военнослужащих. Пока неизвестна судьба еще 20 отказников: они находятся в селе Валуйки Луганской области.

«Важные истории»** рассказали, что безработных стали агитировать заключать контракт с Минобороны и отправиться в Украину. Их обязывают подписать соглашение о неразглашении военной тайны и обещают зарплату около 300 тысяч рублей в месяц. Об этом рассказал безработный житель Татарстана. Его пригласили на совещание в центр занятости. Сперва мужчинам рассказывают об обычных вакансии, а потом — о «возможностях» в Украине. Их заверили, что направят служить в резервный батальон на границе с Украиной.

«В кабинете сидит мужчина в возрасте и толкает мне бумажку — соглашение о неразглашении военной тайны: я должен подписать, что не буду рассказывать [о нашем разговоре] и что мне разъяснено, какие будут последствия [если расскажу]. Я начал спрашивать, какие последствия, предусмотрена ли уголовная ответственность. «Этим ФСБ занимается, а мы просто предупреждения выдаем», — заявил мужчина. А потом сказал, что со мной «вообще нет толку разговаривать», и убрал эту бумажку — разрешил не подписывать», — рассказал мужчина.

Иран может поставить России беспилотники, считают в США. Как пишет Associated Press, советник США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что неясно, предоставил ли Иран уже какие-либо из беспилотных систем России, но сказал, что у США есть «информация», указывающая на то, что Иран готовится обучить российские силы их использованию уже в этом месяце. Владимир Путин посетит Иран на следующей неделе. Путин встретится с главой страны Ибрахимом Раиси.

Разведка Британии сообщает, что российские войска продолжают постепенно увеличивать территориальные приобретения в Донецкой области, при этом Россия утверждает, что взяла под свой контроль город Григоровка. Российские силы продолжают наступление вдоль основного маршрута снабжения Славянска и Краматорска.

Нехватка кадров в Вооруженных силах России может вынуждать Минобороны РФ прибегать к нетрадиционному комплектованию. Это включает в себя вербовку персонала из российских тюрем для ЧВК «Вагнера». Если это правда, этот шаг, вероятно, указывает на трудности с возмещением значительного числа российских потерь.

Аналитики Института изучения войны (ISW) рассказали о том, что Беларусь, скорее всего, продолжит предоставлять российским силам доступ в воздушное пространство. Это должно продемонстрировать хотя бы номинальную поддержку Владимиру Путину без прямого участия белорусских вооруженных сил.

В пользование России передали аэродром Прибытки в Гомельской области. По оценкам ISW, вероятность прямого участия Беларуси в конфликте на Украине остается низкой из-за влияния, которое может оказать на стабильность и выживание режима Лукашенко. Российские войска провели ограниченные и безуспешные наземные атаки к северо-западу от Славянска и к западу от Донецка, продолжали наносить авиационные и артиллерийские удары в районе Северска и Бахмута. Российские силы провели локальные наземные атаки к северо-западу от Харькова и продолжили сосредотачиваться на оборонительных операциях на всем протяжении Южной оси.

*«Сибирь.Реалии» Минюст России считает иностранным агентом

**«Важные истории» власти России считают нежелательной организацией