Анастасия Татулова, бизнесмен: Государство за последние 10 лет сильно постаралось сделать жизнь малого производителя невыносимой

По официальным данным ФНС, из 5,9 миллионов предприятий малого и среднего бизнеса (предприятия с оборотом до 2 млрд рублей и численностью до 250 человек) реальным производством занимаются 300 тысяч.

Это в пять раз меньше, чем в Германии (23%) и в 10 раз меньше, чем в Китае (более 40%).Количество малых сельхозпроизводителей у нас в стране за 5 лет с 2016 по 2021 снизилось с 71 тысячи до 6,5 тысяч.Почему не получается у нас? Почему количество производств, локализованных по регионам, производящих местный продукт, не может с 300 тысяч вырасти в 1,5 миллиона?Глобальная причина одна — производить стало невыгодно.Государство за последние 10 лет сильно постаралось сделать жизнь малого производителя невыносимой: количество требований к производствам зашкаливает, за время гильотины их до сих пор даже в один перечень по каждой индустрии свести не могут, на одного производителя есть: Россельхознадзор, Ростехнадзор, Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Росприроднадзор, Ространснадзор, ФТС, Роструд, МЧС, МВД… При этом, например, за чистоту помыслов всех своих поставщиков отвечать должен производитель (умиляет при этом 2-миллионная численность силовиков в стране, но нет — проверять должны не они, а производственник), и если кто-то где-то закрылся или что-то недоплатил, придут к тебе.Плюс возросшая налоговая нагрузка и растущие каждый год неналоговые платежи, ставшие фактически обязательными оброками: всевозможные Платоны, честные знаки, соуты, паспорта безопасности, экологические паспорта… Банковские комиссии за все, даже за возврат самому себе займов и выплату дивидендов.Поднять производство можно только совместными усилиями чиновников и предпринимателей. Через новый общественный договор: вы создаете условия для работы, не те, что вы придумали, а те, что соответствуют запросу отрасли, в которых рентабельность уж точно выше ставки банковского депозита. А мы производим продукт и платим стабильные налоги. И более ничего.Нужен открытый канал обратной связи, прозрачный мониторинг, где все стороны будут видеть отраслевые цифры и понимать, насколько успешно двигаются.Не относиться к предпринимателям, как к жуликам. А к производственникам — как к укрывателям налогов и дойной корове. Нужна реальная презумпция невиновности и уважение к профессии.Все меры должны быть системными и долгосрочными. Приняли и не меняем. Только так можно вернуть доверие предпринимателей и инвесторов. Если вообще можно.Любое производство — это игра в долгую. Нужно разработать продукт, купить или разработать технологию, отстроить производство, наладить каналы сбыта. Разобраться с производительностью труда. Окупаемость таких вложений произойдет в лучшем случае через 3-5 лет. А бывает и через 10 лет. Какой инвестор будет вкладывать в развитие там, где каждые 6 месяцев принимают новые вводные? В одной из скандинавских стран есть правило — закон о бизнесе можно менять один раз в год. Не чаще. Наверное поэтому к его проработке там относятся тщательно. Чтобы не принимать неисполнимое и пустое.Нужно реформировать министерство.Существующая система и конструкция ведомств показала свою крайнюю неэффективность. Нет фокуса — нет результата. И мы это видим на цифрах и в магазинах.Сделать налоговую систему не отнимающей последнее, по принципу «после нас хоть потоп», а стимулирующей развитие. Да, это сложно, да, мы так никогда не жили. Но если это сейчас не сделать, то и этих трехсот тысяч предприятий не будет, гарантирую. Как человек, который глубоко в теме, поскольку и сама производственник и два года защищаю и помогаю таким предприятия на должности уполномоченного. Что нужно сделать для реформы?1. Снизить налоги на зарплату. Особенно это важно в человекоемких отраслях, где на зарплаты уходит до 40% оборота. Не может быть выше 20% суммарно (включая НДФЛ). Иначе не бьется экономика производственная. Снизить надо срочно и надолго. Не меньше чем на 15 лет. С увеличением количества рабочих мест нужно не увеличивать ставку на человека, а наоборот, давать преференции.2. Разобраться с НДС как с главным налогом, который мешает развиваться. Снизить его до 10%. До тех пор, пока выгодней будет обналичивать деньги, а не платить налоги — мы из этого клубка не выберемся. Не может быть, к примеру, в пищевке НДС выше, чем 10%. Потому, что на все ключевое сырье — 10%.3. Вернуть возможность платить НДС по оплате, не по отгрузке, как сейчас. Это кредитование производителями бюджета, в текущей стоимости денег это в ноль убивает рентабельность.4. Включить в расходы для предприятий на НДС — ФОТ, который сейчас в расходную базу не входит. Хотя бы в размере 50%. По сути, эти расходы стали дополнительным оборотным налогом на труд для человекоемких отраслей.5. Запретить любые блокировки счетов, сосредоточиться на том, чтобы спасти налогоплательщика, помочь ему, даже если он что-то нарушил. При первом нарушении не начислять вообще ни штрафы, ни пени.6. Убрать все неналоговые платежи полностью, запретить введение любых инициатив государства за счет бизнеса. Хочет государство иметь статистику, или клеить марки, или внедрять цифровой сервис — оплачивает все эти расходы из уже собранных с бизнеса налогов. Никаких дополнительных поборов с производства быть не может. Облагать надо ввозимое, а не произведенное в стране.7. Проблему с проверками устранить не косметически, а навсегда. Сегодня действует мораторий. Но рано или поздно он закончится. Взятки и штрафы являются постоянной статьей расходов для предпринимателей. Проще дать взятку, потому что размеры штрафов несопоставимы с нарушениями и вообще несопоставимы с рентабельностью. Причины их выписать — многочисленные. Требований, которые предъявляют бизнесу различные ведомства, тысячи. Никто не знает их полный перечень, включая самих проверяющих. Благодатное поле для коррупции. Реформировать систему проверок на обучение и отсутствие происшествий — я это пять лет пишу. Не полетит реформа без этого, хоть гильотиной ее назови, хоть другим словом.А сейчас, пока мы все это делаем, дать людям, которые готовы заниматься производством, гарантию безопасности.Объявить производственникам полную налоговую и административную амнистию за прошлые периоды.Хотя бы до мая 2022 года за все прошлые периоды.Закрыть все существующие дела. Обнулить доначисления.За ошибки ограничиться предупреждениями.Новые проверки делать по новому порядку.Сейчас нельзя терять ни одно предприятие, не то время совсем, давайте честно — их и так крохи.Трудно, очень трудно поднять такого раненого слона, как наше производство, с колен. Так как к тому, что не сделано и надо сделать, надо прибавить еще и наличие платежеспособного спроса. Ты можешь выпрыгнуть из штанов и произвести отличный продукт, но если мощность твоей линии больше, чем физически спрос в стране, ты не сможешь выпускать продукт за нужные потребителю деньги.