России 43 раза отказали в экстрадициях с начала боев в Украине

«Коммерсант» выяснил, что с начала боев в Украине Генпрокуратуре отказали в экстрадиции 43 обвиняемых и осужденных. В некоторых европейских странах не скрывали, что это — политическое решение. Фактически экстрадиции сошли на нет.

За январь-февраль 2022 года Генпрокуратура получила только четыре отказа в выдаче запрашиваемых лиц. Причем они были по объективным причинам. В марте-мае этого года было 43 отказа: это в три раза больше, чем за тот же период прошлого года.

Политическими мотивами это решение объяснили Австрия, Германия, Великобритания, Италия, Польша и Чехия, но официально сообщалось о «противоречии» экстрадиции правовым принципам этой страны или неуверенности в соблюдении прав запрашиваемых лиц.

Среди тех, кого не экстрадировали, были осужденные за разбой и убийство, вымогательство и кражу, сбыт наркотиков, занятие проституцией.

Член комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Абдулхаким Гаджиев считает, что сейчас многие нарушители закона будут пользоваться политической ситуацией, чтобы скрыться от правосудия. Они пытаются получить политическое убежище, утверждая, что их якобы преследует в РФ за их взгляды.