МВД хочет получать данные об иностранных студентах

РИА Новости сообщило, что российские исследовательские институты могут обязать передавать МВД данные об иностранных студентах. Силовиков интересуют сведения об академическом отпуске, отчислении и переводе.

Как сообщил председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев, соответствующий законопроект уже одобрила правительственная комиссия. Изменения могут внести в КоАП: при отказе передавать данные НИИ будет грозить штраф до 800 тыс. рублей. На передачу данных институтам дадут три дня.

При процедуре регистрации иностранных студентов также предлагают брать отпечатки пальцев. При отчислении разрешение на временное проживание будет аннулировано.

Сейчас учебное заведение также могут оштрафовать за несвоевременную передачу данных об отчислении студентов. Но поправки расширяют его действие на государственные НИИ.